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Ру Тат
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Экология
6 сентября 2022  18:53
Наталья Рыбакова

Охота на самку лося обошлась двоим жителям Татарстана почти в полмиллиона рублей

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Двое охотников из Татарстана привлечены Зеленодольским городским судом к уголовной ответственности за незаконную добычу самки лося. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.  

Из сообщения следует, что мужчины незаконно добыли самку лося на территории Краснооктябрьского охотничьего хозяйства Зеленодольского района. Они охотились без разрешения и промышляли в запрещенное время.  

Охотники выплатили ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, в размере 400 тыс. рублей. Им также предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.

#незаконная охота
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