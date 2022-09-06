Охота на самку лося обошлась двоим жителям Татарстана почти в полмиллиона рублей

Двое охотников из Татарстана привлечены Зеленодольским городским судом к уголовной ответственности за незаконную добычу самки лося. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Из сообщения следует, что мужчины незаконно добыли самку лося на территории Краснооктябрьского охотничьего хозяйства Зеленодольского района. Они охотились без разрешения и промышляли в запрещенное время.

Охотники выплатили ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, в размере 400 тыс. рублей. Им также предстоит выплатить штраф в размере 40 тыс. рублей.