За несданные ПЦР-тесты прибывшие из-за рубежа челнинцы заплатят штрафы в 778 тыс. рублей

Эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Набережных Челнах остается напряженной. В связи с этим территориальный отдел Роспотребнадзора ежедневно проводит мониторинг ситуации и выявляет нарушения. Об этом на IХ заседании горсовета Набережных Челнов сообщила заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзора Лемуза Нафигуллина.

«На граждан, прибывших из-за границы и не сдавших ПЦР-тест, составляются протоколы об административном нарушении. Административные материалы отправляются в городской суд для рассмотрения и принятия мер. На сегодняшний день составлено 145 протоколов, принято решение на сумму 778,5 тыс. рублей», — сообщила докладчик.

Помимо этого проверяются объекты торговли, общественного питания, пищевой и перерабатывающей промышленности, промпредприятий, медицинских организаций и образовательных учреждений. По словам Нафигуллиной, за последнюю неделю октября на фоне напряженной эпидситуации были выявлены антиковидные нарушения на нескольких объектах Набережных Челнов.

Так, в налоговой инспекции города выявлены нарушения, где не обеспечено социальное дистанцирование посетителям в операционном зале, там же не организовано обеззараживание воздуха в местах общего пользования, с нарушениями проведен концерт Хабиба в зале имени Сары Садыковой и группы «Многоточие» в клубе «Опера».

«За допущенные нарушения на должностные лица и организаторов составлены протоколы, административные материалы направлены в городской суд», — отметила докладчик.