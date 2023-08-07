За отказ печатать билеты для музея «Казанский Кремль» компанию признали недобросовестной

Управление федеральной антимонопольной службы по РТ включило казанскую компанию «Сппринт» в реестр недобросовестных поставщиков. Дело в отношении этого общества инициировал государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». Причиной стало уклонение ООО «Сппринт» от заключения контракта по результатам аукциона. Его предметом была печать билетов для нужд музея. Торги с начальной (максимальной) ценой контракта 1,2 млн рублей были объявлены 7 июля этого года.

При подведении итогов торгов 18 июля победителем была названа компания «Сппринт» с ценовым предложением 564 тыс. рублей. В тот же день заказчик направил партнеру проект контракта на подпись. В установленный законом срок — до 23 июля 2023 года — документ подписан не был. В связи с этим музей-заповедник вынужден был констатировать, что победитель закупки уклоняется от заключения контракта.

В компании пояснили, что еще на этапе подачи заявок на эту закупку приняли решение не принимать в ней участие. Однако, вопреки указаниям руководства, один из сотрудников все-таки подал заявку на аукцион. При этом он разместил только документы первой части заявки. Бумаги, необходимые для второй части (в том числе решение об одобрении крупной сделки, декларация о соответствии участника закупки требованиям) в заявку включены не были.

Музей-заповедник «Казанский Кремль», тем не менее, настаивал на включении этой компании в реестр недобросовестных поставщиков. Он отметил, что на электронный аукцион было принято 5 заявок и ни одна из них не была отклонена. Однако поставщик, ставший победителем, договор подписывать отказывается, на связь не выходит.

Комиссия Управления федеральной антимонопольной службы по РТ по контролю в сфере закупок товаров, работ и услуг, принимая решение, учитывала тот факт, что представители компании «Сппринт» на заседание не явились. Каких-либо подтверждающих документов, которые бы свидетельствовали о том, что у них нет возможности исполнить упомянутый контракт, они также не представили.

Помимо включения в «черный список» сведений о самом поставщике, в нем также были зафиксированы и данные об учредителях и руководителях. В частности, о Сергее Полосухине, которому в ООО «Сппринт» принадлежит доля в 80% и директоре Феликсе Помадчике.

«Реестр недобросовестных поставщиков — это фактически черный список, в который вносятся сведения о лицах, уклонившихся от заключения или исполнения государственного или муниципального контракта, или ненадлежащим образом исполнивших его», — отметил «Татар-информу» генеральный директор юридического центра «Правосудие» Айрат Гатин.

«Для тех, чей бизнес построен на исполнении государственных и муниципальных контрактов, включение в РНП означает невозможность участия в соответствующих закупках на протяжении двух лет», — пояснил он. Кроме того, он напомнил, что реестр является публичным. Содержащуюся в нем информацию может просмотреть любое лицо, в том числе с целью проверки контрагента. Как следствие, это может негативно отразиться на дальнейшем сотрудничестве с ним.