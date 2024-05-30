Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За оставление места ДТП любителя пьяной езды из Зеленодольска отправили в колонию
В Зеленодольске вынесли приговор 33-летнему любителю пьяной езды. Его признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Суд установил, что ночью 5 ноября 2023 мужчина, будучи судимым за управление автомобилем в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. На улице Школьная в селе Айша он совершил ДТП и скрылся с места преступления. В дальнейшем нарушитель был задержан сотрудниками полиции.
Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников