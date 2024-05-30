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Происшествия 30 мая 2024 16:29

За оставление места ДТП любителя пьяной езды из Зеленодольска отправили в колонию

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В Зеленодольске вынесли приговор 33-летнему любителю пьяной езды. Его признали виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Суд установил, что ночью 5 ноября 2023 мужчина, будучи судимым за управление автомобилем в нетрезвом виде, вновь сел за руль в состоянии опьянения. На улице Школьная в селе Айша он совершил ДТП и скрылся с места преступления. В дальнейшем нарушитель был задержан сотрудниками полиции.

Мужчина свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

#пьяная авария
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