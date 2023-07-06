news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За осквернение Корана в Ульяновской области задержали иностранца
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Правоохранители задержали иностранца в Ульяновске после совершения кощунственных действий в отношении Корана, сообщает ТАСС.
Как сообщает РИА Новости, гендиректор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» отмечал, что предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2