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Происшествия 6 июля 2023 09:13

За осквернение Корана в Ульяновской области задержали иностранца

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Правоохранители задержали иностранца в Ульяновске после совершения кощунственных действий в отношении Корана, сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, гендиректор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» отмечал, что предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин.

#Ульяновск
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