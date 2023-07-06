За осквернение Корана в Ульяновской области задержали иностранца

Правоохранители задержали иностранца в Ульяновске после совершения кощунственных действий в отношении Корана, сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, гендиректор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» отмечал, что предварительно, провокатором является проживающий в Ульяновске египтянин.