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За организацию «резиновой квартиры» оштрафовали казанца
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В Казани оштрафовали ранее судимого 55-летнего мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире четырех человек. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что в мае 2023 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 4-х граждан Узбекистана, которые фактически там не проживали.
Казанец полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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