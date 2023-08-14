За организацию «резиновой квартиры» оштрафовали казанца

В Казани оштрафовали ранее судимого 55-летнего мужчину, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире четырех человек. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Суд установил, что в мае 2023 года мужчина фиктивно зарегистрировал в своей квартире 4-х граждан Узбекистана, которые фактически там не проживали.

Казанец полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.