За организацию подпольного казино в Зеленодольске жителя Республики Марий Эл ждет суд

Житель Республики Марий Эл предстанет перед судом за организацию подпольного казино.

Как рассказали в МВД по РТ, в прошлом году мужчина арендовал помещение в Зеленодольске, где разместил компьютеры, мебель и стал проводить там азартные игры.

Спустя время полицейские изъяли компьютерное оборудование, однако мужчина приобрел новую технику и продолжил работу казино.

Закрыть подпольное казино удалось только этой весной, когда во время обысков полицейские изъяли 35 мониторов и системных блоков, а также бухгалтерские записи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» и направлено в суд для рассмотрения.