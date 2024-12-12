news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 декабря 2024 15:28

За организацию подпольного казино в Зеленодольске жителя Республики Марий Эл ждет суд

Скопировать ссылку

Житель Республики Марий Эл предстанет перед судом за организацию подпольного казино.

Как рассказали в МВД по РТ, в прошлом году мужчина арендовал помещение в Зеленодольске, где разместил компьютеры, мебель и стал проводить там азартные игры.

Спустя время полицейские изъяли компьютерное оборудование, однако мужчина приобрел новую технику и продолжил работу казино.

Закрыть подпольное казино удалось только этой весной, когда во время обысков полицейские изъяли 35 мониторов и системных блоков, а также бухгалтерские записи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» и направлено в суд для рассмотрения.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100