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За организацию подпольного казино в Зеленодольске жителя Республики Марий Эл ждет суд
Житель Республики Марий Эл предстанет перед судом за организацию подпольного казино.
Как рассказали в МВД по РТ, в прошлом году мужчина арендовал помещение в Зеленодольске, где разместил компьютеры, мебель и стал проводить там азартные игры.
Спустя время полицейские изъяли компьютерное оборудование, однако мужчина приобрел новую технику и продолжил работу казино.
Закрыть подпольное казино удалось только этой весной, когда во время обысков полицейские изъяли 35 мониторов и системных блоков, а также бухгалтерские записи.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» и направлено в суд для рассмотрения.
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