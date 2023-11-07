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За организацию подпольного казино перед судом предстанет 21-летняя жительница Казани
Перед судом предстанет 21-летняя жительница Казани, которая организовала подпольное казино на Сафиуллина, сообщили в пресс-службе МВД россии по РТ.
Как установили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, девушка арендовала нежилое помещение в доме и установила там 10 игровых аппаратов, а также компьютеры, чтобы проводить азартные игры. Сама она работала администратором-кассиром заведения. Казино правоохранители закрыли в мае этого года.
Уголовное дело в отношении местной жительницы направлено в суд.
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