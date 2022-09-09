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Происшествия
9 сентября 2022  14:35
Дмитрий Шатров

За организацию наркопритона жительница Альметьевска получила условный срок

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Сегодня в Альметьевском городском суде осудили местную жительницу. Как установил суд, она устроила из своей квартиры наркопритон, куда приглашала своих знакомых.

Женщину дважды предупреждали о том, что за превращение квартиры в притон ей грозит уголовная ответственность.

Ее обвинили в организации наркопритона, подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Еще одним смягчающим обстоятельством для нее стало ее состояние здоровья и здоровья ее близких, а также активное сотрудничество со следствием.

Суд принял во внимание, что у женщины двое несовершеннолетних детей, а также то, что она не была судима и проходит курс лечения от наркомании. В связи с этим ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщается в пресс-службе Альметьевского суда.

#наркоман #притон #Альметьевск
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