За организацию наркопритона жительница Альметьевска получила условный срок

Сегодня в Альметьевском городском суде осудили местную жительницу. Как установил суд, она устроила из своей квартиры наркопритон, куда приглашала своих знакомых.

Женщину дважды предупреждали о том, что за превращение квартиры в притон ей грозит уголовная ответственность.

Ее обвинили в организации наркопритона, подсудимая признала свою вину и раскаялась в содеянном. Еще одним смягчающим обстоятельством для нее стало ее состояние здоровья и здоровья ее близких, а также активное сотрудничество со следствием.

Суд принял во внимание, что у женщины двое несовершеннолетних детей, а также то, что она не была судима и проходит курс лечения от наркомании. В связи с этим ей назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Об этом сообщается в пресс-службе Альметьевского суда.