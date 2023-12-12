Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За оправдание терроризма суд оштрафовал социолога Кагарлицкого*
В Сыктывкаре, в выездном формате, второй западный окружной военный суд вынес приговор в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* в рамках дела об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.
Социолога освободили в зале суда после вынесения приговора.
Напомним, Кагарлицкого судили по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть интернет. Он находился под арестом с конца июля.
По словам адвоката Ерохова, это единственный приговор по данной статье за последние годы, который не влечет за собой лишение свободы.
Кагарлицкий* — известный социолог, публицист, преподаватель, а также главный редактор интернет-издания и YouTube-канала «Рабкор». В мае прошлого года его включили в реестр иностранных агентов Министерства юстиции, а в августе Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников