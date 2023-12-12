За оправдание терроризма суд оштрафовал социолога Кагарлицкого*

В Сыктывкаре, в выездном формате, второй западный окружной военный суд вынес приговор в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* в рамках дела об оправдании терроризма, сообщает РИА Новости.

Социолога освободили в зале суда после вынесения приговора.

Напомним, Кагарлицкого судили по статье о публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая сеть интернет. Он находился под арестом с конца июля.

По словам адвоката Ерохова, это единственный приговор по данной статье за последние годы, который не влечет за собой лишение свободы.

Кагарлицкий* — известный социолог, публицист, преподаватель, а также главный редактор интернет-издания и YouTube-канала «Рабкор». В мае прошлого года его включили в реестр иностранных агентов Министерства юстиции, а в августе Росфинмониторинг внес его в список террористов и экстремистов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.