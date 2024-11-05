За октябрь на дорогах Татарстана под колесами авто погибли пять пешеходов, 45 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает ГАИ Казани, в четырех из пяти ДТП с погибшими пешеходами установлена вина самих пешеходов.

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1036 ДТП, в которых 26 человек погибли, 12 из них пешеходы, еще 1246 человека получили травмы.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани до 4 ноября сотрудники ГАИ проводили усиленные проверки того, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения.

Во время рейдов особое внимание уделяли водителям, не пропускающим пешеходов, и пешеходам, переходящим дорогу либо на красный сигнал светофора, либо там, где это делать запрещено.