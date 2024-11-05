news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 5 ноября 2024 09:20

За октябрь на дорогах Татарстана под колесами авто погибли пять пешеходов

Скопировать ссылку

За октябрь на дорогах Татарстана под колесами авто погибли пять пешеходов, 45 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает ГАИ Казани, в четырех из пяти ДТП с погибшими пешеходами установлена вина самих пешеходов.

За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1036 ДТП, в которых 26 человек погибли, 12 из них пешеходы, еще 1246 человека получили травмы.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани до 4 ноября сотрудники ГАИ проводили усиленные проверки того, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения.

Во время рейдов особое внимание уделяли водителям, не пропускающим пешеходов, и пешеходам, переходящим дорогу либо на красный сигнал светофора, либо там, где это делать запрещено.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100