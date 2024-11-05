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За октябрь на дорогах Татарстана под колесами авто погибли пять пешеходов
За октябрь на дорогах Татарстана под колесами авто погибли пять пешеходов, 45 человек получили травмы различной степени тяжести.
Как сообщает ГАИ Казани, в четырех из пяти ДТП с погибшими пешеходами установлена вина самих пешеходов.
За 10 месяцев этого года в Казани произошло 1036 ДТП, в которых 26 человек погибли, 12 из них пешеходы, еще 1246 человека получили травмы.
«Татар-информ» рассказывал, что в Казани до 4 ноября сотрудники ГАИ проводили усиленные проверки того, как водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения.
Во время рейдов особое внимание уделяли водителям, не пропускающим пешеходов, и пешеходам, переходящим дорогу либо на красный сигнал светофора, либо там, где это делать запрещено.
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