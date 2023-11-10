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За октябрь 2023 года РТ взяла 1,6 млрд рублей кредитов из федерального бюджета
В октябре 2023 года Татарстан привлек 1,6 млрд рублей федеральных бюджетных кредитов.
Как сообщили в пресс-службе Минфина РТ, деньги взяли на «расходные обязательства республики по отдельным направлениям».
Уточняется, что в общей сложности за 10 месяцев текущего года Татарстан взял таких кредитов на 12,5 млрд рублей.
Ранее сообщалось, количество выданных ипотек в Татарстане в 2023 году увеличилось в два раза. Общий долг татарстанцев составил 540 млрд рублей – это на 40% больше, чем планируется бюджет РТ на будущий год. Подробнее читайте в материале «Татар-Информ».
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