За один ярмарочный день в Татарстане реализуется продукция на 78 млн рублей

За один ярмарочный день в Татарстане реализуется сельхозпродукция почти на 78,6 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«По всем позициям на ярмарках идет активная торговля. Татарстанцы покупают продукты из борщевого набора, молоко. С каждой ярмаркой ассортимент расширяется, увеличивается количество товаров», – рассказал Гамиров.

Он подчеркнул, что цены на сельхозярмарках ниже среднерозничных примерно на 10%. Всего за четыре ярмарочных дня в республике реализована продукция на 278,8 млн рублей.

Сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 14 сентября. Их работа продлится до 29 декабря.