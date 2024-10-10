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За один ярмарочный день в Татарстане реализуется продукция на 78 млн рублей
За один ярмарочный день в Татарстане реализуется сельхозпродукция почти на 78,6 млн рублей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Алмаз Гамиров на пресс-конференции в «Татар-информе».
«По всем позициям на ярмарках идет активная торговля. Татарстанцы покупают продукты из борщевого набора, молоко. С каждой ярмаркой ассортимент расширяется, увеличивается количество товаров», – рассказал Гамиров.
Он подчеркнул, что цены на сельхозярмарках ниже среднерозничных примерно на 10%. Всего за четыре ярмарочных дня в республике реализована продукция на 278,8 млн рублей.
Сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 14 сентября. Их работа продлится до 29 декабря.
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