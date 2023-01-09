За один день в Татарстане поймали пятерых водителей, лишенных прав за пьянку

За первые 9 дней нового года в Татарстане задержаны 16 водителей, которых ранее лишили прав за нетрезвую езду, но они снова сели за руль пьяными. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Только 8 января задержаны 5 таких водителей. Так рано утром в Казани поймали 28-летнюю автоледи с признаками опьянения. В июне прошлого года женщина уже была лишена прав за пьяную езду.

Днем в Нурлате инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen под управлением 39-летнего нетрезвого водителя, который в 2017 году был лишен водительского удостоверения, при этом штраф в размере 30 000 рублей не заплатил.

В Челнах автоинспекторы задержали 34-летнего автомобилиста, которого лишили прав в июне 2021 года, однако в октябре того же года он вновь сел пьяным за руль.