Переписчики Челнов за один день обошли почти 1 тыс. квартир

Квартиры челнинцев в понедельник посетили 964 переписчика, которые заняты во Всероссийской переписи населения, узнали «Челнинские известия».

Переписчики вносят сведения в специальный планшет, но пройти эту процедуру можно также в трех МФЦ Набережных Челнов, на 161 стационарном участке и в личном кабинете на портале госуслуг.

«Спрашивают, можно ли при заполнении сделать паузу, к примеру, ребенок отвлек или появилось срочное дело. Да, такое возможно. На госуслугах все ваши ответы автоматически сохраняются. И можно на вопросы отвечать порциями, главное – успеть. Напомню, что порталом госуслуг для переписи можно воспользоваться только до 8 ноября», – пояснила София Хамзина, уполномоченная по вопросам переписи населения в Набережных Челнах.

Последняя перепись 2010 года показала, что в Автограде проживают 513 тысяч человек.