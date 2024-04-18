За обстановкой в лесах Татарстана в пожароопасный сезон будут следить беспилотники

Во время пожароопасного сезона в лесах Татарстана в 2024 году в наиболее труднодоступных местах будут использоваться беспилотники. Чтобы управлять ими, специалисты в районах пройдут специальное обучение. Об этом сообщил «Татар-информу» в ходе пресс-тура в Лаишевском районе директор ГБУ РТ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сейчас актуально использование в работе квадрокоптеров и беспилотников. Мы своих сотрудников начали обучать этому. У нас есть специальное приложение, программа установлена на компьютере. Сначала обучим начальников, а потом перейдем к ребятам, чтобы каждый на своем уровне мог использовать квадрокоптер, знал, из чего он состоит. Недавно закупили специальные пульты», - рассказал он.

В своей работе сотрудники лесопожарной станции третьего типа Лаишевского района используют квадрокоптер два года. Во время пожароопасного сезона в 2023 году прибор отлетал около 10 часов. Он используется при возгораниях и пожарах в труднодоступных местах, куда сложно добраться на технике, а пешком - далеко. К примеру, в оврагах.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«10 часов - это много, чтобы осмотреть один участок достаточно всего 15 минут», - заметил Гайфуллин.

Поскольку это весьма дорогостоящий прибор, на очень большие расстояния его не отправляют, стараются держать в поле зрения.

В этом году Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан получит 42 млн рублей из федерального бюджета на приобретение беспилотников в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Предполагается, что будет закуплено 28 дронов.

В октябре прошлого года в Татарстане была создана Правительственная межведомственная комиссия по реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». До этого, в начале августа, республика подала заявку на создание научно-производственного центра беспилотников. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября заявил, что уверен — в регионе появятся коптер-парки.