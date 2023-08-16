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За обман татарстанцев на миллион рублей осудили жителя Марий Эл
Елабужская городская прокуратура поддержала обвинение в отношении 19-летнего жителя Марий Эл, который обманул татарстанцев на миллион рублей. Суд признал юношу виновным в мошенничестве. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как оказалось, весной 2023 года парень согласился работать курьером мошенников. В апреле он, согласно указанию мошенников, забрал у пожилых жителей Елабужского, Альметьевского и Арского районов денежные средства.
Еще одну пенсионерку, проживающую в Рыбно-Слободском районе, мошенникам обмануть не удалось – она не повелась на их уловки и обратилась в полицию.
Таким образом жертвами мошенников стали трое татарстанцев, которые лишились свыше 1 млн рублей.
Молодой человек признал свою вину и возместил ущерб. Учитывая это, суд назначил ему условное наказание – 2 года и 1 месяц лишения свободы с испытательным сроком 3 года.
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