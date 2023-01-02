За новогоднюю ночь казанское метро перевезло почти 56 тыс. пассажиров
В новогоднюю ночь услугами казанского метрополитена воспользовались 55,8 тыс. пассажиров — на 43% больше, чем годом ранее, сообщает «Метроэлектротранс».
Напомним, что в ночь с 31 декабря на 1 января столичное метро было открыто до 2 часов.
«Данный опыт показал, что необходимость продления работы метрополитена как никогда актуальна для жителей и гостей города Казани», — отмечается в сообщении.
Как отметили в МУП, за год число пассажиров увеличилось на 10% — до 30,488 млн.