За новогодние праздники в Татарстане зарегистрировано 110 пожаров

С 31 декабря по 9 января на территории Татарстана было зарегистрировано 110 пожаров. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал главный государственный инспектор Республики Татарстан по пожарному надзору Сергей Сергеев.

«В этих пожарах, к сожалению, погибло семь человек, а шесть человек получили травмы различной степени тяжести», — отметил спикер.

Сергей Сергеев обратил внимание на то, что по сравнению с прошлым годом за аналогичный период наблюдается снижение количества пожаров на 20%. Число погибших при этом уменьшилось на 41% (или на пять случаев), а травмированных — на 25% (или на два случая).

«Наибольшее количество пожаров (83 случая) пришлось на жилой сектор. Все семеро погибших и трое травмированных на пожарах людей также приходятся на жилой сектор», — подчеркнул главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору.

Огнем были охвачены надворные постройки на территории домовладений, такие как бани, сараи, гаражи, — 39 пожаров, частные жилые дома — 26 пожаров, многоквартирные жилые дома — 17 пожаров, а также садовые дома, дачи, дома под дачу — один пожар. Кроме того, горели транспортные средства, здания производственного назначения, складские здания и другие объекты.

Основными причинами возгораний в новогодние дни Сергеев назвал нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и поджоги.