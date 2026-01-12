news_header_top
Происшествия 12 января 2026 09:41

За новогодние праздники в Татарстане поймали 416 пьяных водителей

За новогодние праздники в Татарстане поймали 416 пьяных водителей.

В Госавтоинспекции Татарстана напоминают, что за такое нарушение водителям грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей, независимо от того, пройдено медицинское освидетельствование или нет.

В случае повторного нарушения виновному грозит срок заключения до 3 лет, а также конфискация транспортного средства в случае соответствующего решения суда.

