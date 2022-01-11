За новогодние праздники в Татарстане кровь сдали 402 донора

В новогодние праздники 402 татарстанца сдали кровь. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Всего за два рабочих дня в праздники Служба крови РТ приняла 402 донора, банк пополнился почти на 181 литр», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе Минздрава республики добавили, что у медиков несмотря на праздники работа не прерывалась, пациенты продолжали поступать в больницы и клиники республики, порой с самыми серьезными диагнозами, требующие экстренной и серьезной помощи. Поэтому в Центр крови круглосуточно, без выходных и праздников, приезжают машины за компонентами крови.

«Запасы в банке крови есть всегда, но их нужно пополнять на постоянной основе, в чем вы, наши дорогие доноры, нам очень помогаете! Как важно успеть сделать доброе дело вовремя, чтобы спасти жизнь человеку. Спасибо всем и каждому в отдельности! Ваша помощь бесценна!» – отметили в пресс-службе.