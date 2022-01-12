За новогодние праздники в РКБ прооперировали порядка 200 человек с травмами

Около 200 травматологических операций провели специалисты Республиканской клинической больницы Татарстана за новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

«Ежедневно травматологи-ортопеды двух отделений клиники выполняли по 8-10 операций. Самые распространенные травмы – переломы шейки бедра, лодыжки, ключицы, резаные раны рук и ног. Не обошлось и без компрессионных переломов позвоночника, которые пациенты получили во время катания на горных лыжах, сноубордах и "ватрушках"», – отметили в больнице.

С ушибами, неосложненными переломами и растяжениями обратились 278 человек, им госпитализация не потребовалась.

По словам врачей, в новогодние праздники в прошлом году пациентов с травмами поступало гораздо меньше.