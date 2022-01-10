За новогодние праздники в ДТП на дорогах Татарстана погибли 17 человек

За 10 дней новогодних праздников в ДТП на дорогах Татарстана погибли 17 человек. Такую печальную статистику приводит республиканская Госавтоинспекция.

Сразу два страшных ДТП произошли 7 января на трассе Казань – Оренбург в Альметьевском районе республики. Около трех часов дня 22-летняя девушка за рулем KIA, по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала на встречку, где врезалась в кроссовер Volkswagen. Жертвами аварии стали четыре человека, всем погибшим было не больше 22 лет.

Спустя несколько часов на этом же участке дороги столкнулись «Лада» и внедорожник Mitsubishi. В ДТП погибли 24-летний водитель и 18-летний пассажир отечественного авто.

Конец новогодних праздников был омрачен еще одной страшной аварией. Накануне вечером в Челнах под колесами легковушки погиб 15-летний подросток.

Госавтоинспекция Татарстана напоминает водителям и пешеходам, что необходимо неукоснительно следовать правилам дорожного движения, и быть предельно внимательными и осторожными на дороге.