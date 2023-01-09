За новогодние каникулы в ДТП в Казани пострадали три ребенка

В Казани автоинспекторы подвели итоги рейда

«Зимние каникулы», который проходил с 21 декабря по 8 января 2023 года, рассказали в городской Госавтоинспекции.

За это время в столице было зарегистрировано 3 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали трое детей.

«Всего за период мероприятия "Зимние каникулы" сотрудниками полка ДПС и отдела Госавтоинспекции выявлено 3816 нарушений», – прокомментировал начальник отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Эльнар Садриев.

Наиболее частые нарушения – это непристегнутый ремень, неправильная перевозка детей в авто и непропуск пешеходов.

«Уважаемые родители! Еще раз обратите внимание детей на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Водители, проявляйте больше внимания при управлении транспортным средством, особенно вблизи общеобразовательных учреждений, во дворах и детских центрах развития», – отметили в ГИБДД Казани.