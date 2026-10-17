За номинантов рейтинга «Татары года» проголосовали почти 55 тыс. раз

Голосование рейтинга «Татары года», организованного изданием «Миллиард.Татар», собрало 54 836 голосов. На пятой неделе участникам доступны 16 номинаций. Проголосовать можно в telegram, «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта в разделе «Номинации».

По данным на 19:11 16 октября 2026 года, результаты по номинациям распределились следующим образом:

«Лучшая татарская песня (эстрада) — 2026» − 1329 голосов;

«Музыкальный прорыв» − 1166 голосов;

«Лучший татарский спортсмен года» − 1124 голосов;

«Лучшая татарская школа года» − 18 408 голосов;

«Лучший татарский учитель — 2026» − 9974 голосов;

«Лучший спектакль — 2026» − 4285 голосов;

«Лучший татарский актер / актриса года» − 5892 голосов;

«Лучший татарский фильм года» − 1360 голосов;

«Лучшее событие в татарской культуре» − 1765 голосов;

«Лучший татарстанский дизайнер и модные проекты 2026 года» − 2817 голосов;

«Татарский медиа-проект года» − 2242 голосов;

«Татарский блогер года» − 1867 голосов;

«Лучший татарский гастрономический проект» − 334 голосов;

«Татарский языковой проект и IT-проект года» − 1376 голосов;

«Татарский музей года — 2026» − 632 голосов;

«Лучший пример татарского маркетинга, рекламы и PR» − 265 голосов;

Наибольшую активность участники проявляют в номинациях «Лучшая татарская школа года» и «Лучший татарский учитель – 2026».