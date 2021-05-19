За ночь в жилом доме в Зеленодольске случилось два пожара

Прошедшей ночью в Зеленодольске, в жилом доме на улице Малой Красной дважды загоралась одна и та же квартира. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщения о пожарах поступали по номеру вызова пожарной охраны 101. В первый раз в одной из квартир дома загорелся матрас. Вскоре после этого случая пожарные вновь прибыли к дому из-за загоревшегося шкафа в той же квартире.

Когда спецслужбы прибыли на место происшествия, то увидели в окне, из которого выходил дым, сидящего хозяина квартиры. Пожарные спасли мучине, установив трехколенную лестницу к окну. Кроме того, эвакуировали еще 13 жильцов, из них 4 ребенка.

Вскоре пожар удалось потушить, в результате случившегося сгорел шкаф и вещи в нем. Сам хозяин квартиры не пострадал. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.