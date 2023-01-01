За ночь в Татарстане травмы от фейерверков получили трое детей и взрослый

Около четырех утра в ДРКБ с улицы Чистопольской в Казани доставили 17-летнего подростка с ожогами.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, юноша получил ожоги плеча и кисти из-за фейерверка. Подростка госпитализировали.

Около восьми утра поступило сообщение, что в селе Столбище 38-летний мужчина получил ожоги глаз и лица. От госпитализации отказался.

«Всего в первый день 2023 года по сведениям республиканского центра медицины катастроф в республике в результате применения пиротехники травмы получили 4 человека, том числе трое детей», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.