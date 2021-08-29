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Ру Тат
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29 августа 2021  10:08
Павел Климчак

За ночь в Татарстане сгорели два автомобиля

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Минувшей ночью в Татарстане произошло два случая возгорания авто. В Зеленодольске, во дворе жилого дома по улице Королева загорелась «Лада Приора». Огонь охватил обшивку салона на площади 1 кв.м. Пожарные потушили возгорание, никто не пострадал. Причина пожара в данный момент устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

Еще один случай произошел в Ново-Савиновском районе Казани, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На улице Ямашева автомобиль загорелся на ходу. Водитель успел выскочить из машины, он не пострадал. В результате пожара авто сгорело полностью.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

 

#пожар #сгорел автомобиль
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