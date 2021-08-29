За ночь в Татарстане сгорели два автомобиля

Минувшей ночью в Татарстане произошло два случая возгорания авто. В Зеленодольске, во дворе жилого дома по улице Королева загорелась «Лада Приора». Огонь охватил обшивку салона на площади 1 кв.м. Пожарные потушили возгорание, никто не пострадал. Причина пожара в данный момент устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Еще один случай произошел в Ново-Савиновском районе Казани, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. На улице Ямашева автомобиль загорелся на ходу. Водитель успел выскочить из машины, он не пострадал. В результате пожара авто сгорело полностью.