Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За ночь в Крыму российские силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников
Ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать Крым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале
«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», – указал он.
Аксенов подблагодарил российских военных за четкую и слаженную работу.
В свою очередь Президент РФ Владимир Путин отметил, что вооруженные силы Украины в ходе начавшейся летом наступательной операции несут в восемь раз большие потери, чем российские войска.
«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — поделился своей оценкой соотношения потерь глава российского государства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»