За ночь в Крыму российские силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

Ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать Крым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», – указал он.

Аксенов подблагодарил российских военных за четкую и слаженную работу.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин отметил, что вооруженные силы Украины в ходе начавшейся летом наступательной операции несут в восемь раз большие потери, чем российские войска.

«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — поделился своей оценкой соотношения потерь глава российского государства.