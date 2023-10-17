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Руc Тат
СВО 17 октября 2023 09:08

За ночь в Крыму российские силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

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Ночью украинские беспилотники вновь пытались атаковать Крым. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника», – указал он.

Аксенов подблагодарил российских военных за четкую и слаженную работу.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин отметил, что вооруженные силы Украины в ходе начавшейся летом наступательной операции несут в восемь раз большие потери, чем российские войска.

«Потери просто огромные — один к восьми примерно, если в соотношении», — поделился своей оценкой соотношения потерь глава российского государства.

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#спецоперация на Украине
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