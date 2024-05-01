За ночь в четырех регионах российские ПВО сбили шесть беспилотников

За прошедшую ночь российские противовоздушные оборонительные системы успешно справились с задачей, уничтожив шесть украинских дронов в четырех различных областях, согласно официальному сообщению Министерства обороны.

В Воронежской области было сбито три беспилотника, в то время как в Рязанской, Белгородской и Курской областях было уничтожено по одному дрону.

Губернатор Воронежской области подтвердил, что в результате инцидента были повреждены строения, включая строящийся жилой дом. Подробности о масштабе ущерба или возможных причинах происшествия пока не сообщаются.