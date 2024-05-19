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За ночь средствами ПВО над территорией России уничтожено 70 воздушных целей
Российские системы ПВО за минувшую ночь 70 воздушных целей над тремя регионами РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», – указано в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, один дрон упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано
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