За ночь средствами ПВО над территорией России уничтожено 70 воздушных целей

Российские системы ПВО за минувшую ночь 70 воздушных целей над тремя регионами РФ, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один БпЛА были уничтожены над территорией Республики Крым, три БпЛА уничтожены над территорией Белгородской области, пятьдесят семь БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края», – указано в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, один дрон упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано