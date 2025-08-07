За ночь средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника

В течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 31 единица — сбили над акваторией Азовского моря. Над территорией Крыма средства ПВО уничтожили 11 дронов, в Ростовской области — 10. В Краснодарском крае перехватили 9 беспилотников, над Черным морем — 8, в Волгоградской области – 7 украинских БПЛА. В Белгородской области зафиксировано уничтожение 4 дронов. По одному беспилотнику сбили над территориями Курской и Орловской областей.

В результате атаки в Краснодарском крае пострадал местный житель, его госпитализировали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В двух станицах после падения обломков БПЛА произошли пожары, возгорания ликвидировали.