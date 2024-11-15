За ночь средства ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник над территорией России, из них 36 - над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ещё 3 сбили над Крымом, 2 — над Белгородской областью и 10 — над акваторией Азовского моря.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на местах падения обломков работают экстренные службы. О текущей ситуации докладывают главы районов. Пострадавших нет.