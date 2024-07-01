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За ночь средства ПВО уничтожили 36 беспилотников над тремя регионами РФ
В ночь на 1 июля дежурные средства ПВО уничтожили 36 беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожено и подавлено 18 БПЛА над территорией Брянской области, уничтожено 9 БПЛА над территорией Курской области и 9 БПЛА – над территорией Белгородской области», – указано в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. В Курской области беспилотники были сбиты в Фатежском, Конышевском, Курчатовском и Курском районах, об этом писал в своем телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.
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