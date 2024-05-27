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За ночь средства ПВО уничтожили 12 беспилотников над четырьмя регионами РФ
За ночь уничтожены и перехвачены 12 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Кубанью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО один БпЛА уничтожен над территорией Брянской области, еще один БпЛА уничтожен над территорией Белгородской области, четыре БпЛА уничтожены над территорией Краснодарского края, а также шесть БпЛА уничтожены и перехвачены над территорией Орловской области», – говорится в сообщении.
Как сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков, один из беспилотников упал на территории топливно-заправочной станции в городе Ливны и взорвался. Когда на место возгорания прибыли пожарные, по заправке ударил еще один дрон. В результате взрыва погиб водитель местной пожарной части. Еще трое сотрудников получили ранения.
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