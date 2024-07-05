За ночь средства ПВО сбили 50 БПЛА над тремя регионами РФ

В ночь на 5 июля российские военные нейтрализовали 50 украинских дронов над Краснодарским краем, Запорожской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ.

«На территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены 14 БПЛА над территорией Краснодарского края, 26 БПЛА над территорией Запорожской области, а также уничтожены и подавлены 10 БПЛА над территорией Ростовской области», – говорится в сообщении министерства.

В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края обломки сбитых БПЛА повредили трехэтажный жилой дом. В результате атаки шесть человек госпитализированы, включая двоих детей. Позднее стало известно, что шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке БПЛА в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, скончалась в больнице, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

