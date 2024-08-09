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За ночь системы ПВО уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами
Над регионами России и над Черным морем минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, 26 беспилотников ликвидировали в Белгородской области, 19 – в Липецкой, 7 БПЛА сбили в Курской области, еще 5 – в Брянской области и над Крымом. 8 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и один был сбит в Орловской области.
Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
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