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СВО 9 августа 2024 07:48

За ночь системы ПВО уничтожили 75 БПЛА над российскими регионами

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Над регионами России и над Черным морем минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны уничтожили 75 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 26 беспилотников ликвидировали в Белгородской области, 19 – в Липецкой, 7 БПЛА сбили в Курской области, еще 5 – в Брянской области и над Крымом. 8 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря и один был сбит в Орловской области.

Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.

#спецоперация на Украине
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