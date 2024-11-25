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За ночь силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Калужской области
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Силы ПВО уничтожили за ночь восемь беспилотников в Калужской области.
Как сообщают РИА Новости, три БПЛА уничтожены на окраине Калуги. При падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возник пожар.
Сейчас возгорание на территории промышленного предприятия полностью ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет.
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