news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 25 ноября 2024 09:17

За ночь силы ПВО уничтожили восемь беспилотников в Калужской области

Скопировать ссылку

Силы ПВО уничтожили за ночь восемь беспилотников в Калужской области.

Как сообщают РИА Новости, три БПЛА уничтожены на окраине Калуги. При падении обломков беспилотников на территории промышленного предприятия возник пожар.

Сейчас возгорание на территории промышленного предприятия полностью ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100