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За ночь силы ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника над регионами России
За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над семью регионами России. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 36 беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над Брянской областью, 14 – над Белгородской областью. В Воронежской области сбили 6 БПЛА, в Курской и Тамбовской областях – по 3 БПЛА, еще один ликвидировали в Краснодарском крае.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших после массированной атаки БПЛА по территории области нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
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