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СВО 19 декабря 2024 07:59

За ночь силы ПВО уничтожили 84 украинских беспилотника над регионами России

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За ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 84 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над семью регионами России. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 36 беспилотников уничтожены над территорией Ростовской области, 21 – над Брянской областью, 14 – над Белгородской областью. В Воронежской области сбили 6 БПЛА, в Курской и Тамбовской областях – по 3 БПЛА, еще один ликвидировали в Краснодарском крае.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что пострадавших после массированной атаки БПЛА по территории области нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

#беспилотники
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