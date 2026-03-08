news_header_top
СВО 8 марта 2026 08:57

За ночь силы ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника

За ночь дежурные средства ПВО сбили 72 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего – по 20 дронов – сбили над Астраханской областью и Крымом. Еще 14 БПЛА военные уничтожили над Ростовской областью, восемь – над Белгородской областью, четыре – над Краснодарским краем, три – над Курской областью, два – над Волгоградской областью и один – над Азовским морем.

В Армавире Краснодарского края при атаке БПЛА на территории нефтебазы произошел пожар на площади 700 кв. метров. Предварительно, обошлось без пострадавших.

#Минобороны #атака БПЛА
