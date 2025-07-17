За ночь силы ПВО уничтожили 122 беспилотника ВСУ

В ночь на 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотника над регионами РФ, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что 43 беспилотника были ликвидированы над территорией Брянской области, 38 дронов были уничтожены в небе над Курской областью, 10 БПЛА — над территорией Орловской области. По шесть беспилотников были сбиты над территориями Воронежской и Смоленской областей, пять — над Белгородской. По три БПЛА были ликвидированы в небе над территориями Московского региона, Калужской области и Республикой Крым. По два дрона были уничтожены над Ленинградской и Липецкой областями, один БПЛА — над Тульской.

В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, незначительно поврежден гражданский объект, сообщил губернатор Василий Анохин.

Кроме того, трое несовершеннолетних пострадали при попадании беспилотника в многоэтажку в Воронеже. В доме повреждены четыре квартиры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане с 5:06 действует режим беспилотной опасности. Об этом в своем мобильном приложении сообщило МЧС России. Аэропорты в республике работают в штатном режиме.