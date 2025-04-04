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СВО 4 апреля 2025 08:57

За ночь силы ПВО уничтожили 107 украинских беспилотников

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Ночью средствами ПВО отражена масштабная атака украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 34 беспилотника были ликвидированы над Курской областью, 30 – над Орловской, 18 – над Липецкой, 7 – над Калужской, по 4 – над Ростовской и над акваторией Азовского моря, по 3 – над Тамбовской областью и Московским регионом, 2 – над Брянской областью и по 1 – над Воронежской и Тульской областями.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки украинских БПЛА в регионе нет. По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, в результате атаки в регионе обошлось без жертв и разрушений. Губернатор Орловской области Андрей Клычков также подтвердил, что после отраженной атаки никто не пострадал и серьезных повреждений не зафиксировано.

#атака БПЛА
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