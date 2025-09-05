news_header_top
СВО 5 сентября 2025 08:50

За ночь силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над регионами России

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, 15 БПЛА сбили над Брянской областью, 13 БПЛА — над Ростовской, 12 БПЛА — над Тульской, 11 БПЛА — над Калужской, девять БПЛА — над Рязанской, восемь БПЛА — над Крымом, семь БПЛА — над Воронежской областью, по пять БПЛА — над Курской и Орловской, по два БПЛА — над Липецкой и Белгородской, по одному БПЛА — над Смоленской областью, а также акваториями Азовского и Черного морей.

