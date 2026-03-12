За ночь силы ПВО сбили 80 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 80 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России за минувшую ночь. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 30 БПЛА сбили над Краснодарским краем, 14 дронов уничтожили над территорией Республики Крым, 10 беспилотников – над Ростовской областью, восемь БПЛА перехватили над акваторией Черного моря.

По пять дронов уничтожили над Брянской и Белгородской областями, три БПЛА – над территорией Курской области, по два беспилотника ликвидировали над Калужской областью и Азовским морем и один – над Воронежской областью.