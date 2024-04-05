За ночь силы ПВО сбили 53 украинских дрона над пятью регионами РФ

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 53 беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, в Ростовской области перехвачено и уничтожено 44 беспилотника, над Краснодарским краем — 6 БПЛА. Помимо этого, по одному дрону было перехвачено в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Отмечается также, что регионы России пытались атаковать беспилотники самолетного типа.