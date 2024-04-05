Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За ночь силы ПВО сбили 53 украинских дрона над пятью регионами РФ
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 53 беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, в Ростовской области перехвачено и уничтожено 44 беспилотника, над Краснодарским краем — 6 БПЛА. Помимо этого, по одному дрону было перехвачено в Саратовской, Курской и Белгородской областях.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Отмечается также, что регионы России пытались атаковать беспилотники самолетного типа.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»