За ночь силы ПВО сбили 50 БПЛА над семью регионами России

Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над семью регионами России 50 украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

28 дронов сбили над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской, по одному — над Орловской и Тверской.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.