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СВО 9 ноября 2024 10:31

За ночь силы ПВО сбили 50 БПЛА над семью регионами России

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Системы противовоздушной обороны за ночь сбили над семью регионами России 50 украинских беспилотников.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

28 дронов сбили над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской, по два — над Смоленской и Тульской, по одному — над Орловской и Тверской.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

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