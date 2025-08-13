news_header_top
СВО 13 августа 2025 08:01

За ночь силы ПВО сбили 46 беспилотников над регионами России

Дежурные средства ПВО за ночь сбили 46 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 - над территорией Брянской области, 11 - над территорией Волгоградской области, семь - над территорией Ростовской области, пять - над территорией Краснодарского края, два - над территорией Белгородской области, два - над территорией Воронежской области, два - над территорией Республики Крым и два - над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Накануне с 09:20 до 10:15 силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над территорией Республики Татарстан. Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в результате никто не пострадал.

