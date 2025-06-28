За ночь силы ПВО сбили 31 украинский дрон над Россией

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 31 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 9 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, 6 БПЛА —над территорией Брянской области, по 5 БПЛА — над территориями Смоленской области и акваторией Черного моря, 2 БПЛА — над акваторией Азовского моря и по одному БПЛА —над территориями Орловской, Белгородской, Калужской областей и территорией Краснодарского края.