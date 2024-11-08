За ночь силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи российские силы ПВО сбили 17 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.

Шесть БПЛА были перехвачены над территорией Воронежской области, шесть – над территорией Саратовской области, четыре сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области.

Обломки уничтоженного расчетом ПВО над Саратовом беспилотника упали в промзоне, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отсутствии разрушений.