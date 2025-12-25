За ночь силы ПВО сбили 141 беспилотник над регионами России

Над регионами России за ночь сбили 141 БПЛА. Об этом сегодня заявили в Минобороны РФ.

Наибольшее число дронов было перехвачено в Брянской области – 62 единицы. Также перехвачены 12 БПЛА в Тульской области, 11 – в Калужской и девять – в Московском регионе.

Кроме того, восемь беспилотников сбили в Адыгее и семь – в Краснодарском крае. По шесть целей поражено в Крыму и Ростовской области. По пять дронов уничтожили в Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря. Четыре БПЛА ликвидированы в Курской области и один – в Волгоградской.